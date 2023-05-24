Madagaskar'dan gelip Bursalı oldular! Bursa'nın lemurları yavruladı!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanat bahçesine 14 yıl önce getirilen, ana vatanı Türkiye'ye 6 bin 500 kilometre uzaklıktaki Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi olan halka kuyruklu lemurların popülasyonu bu sene doğan yavrularla arttı.
Bursa Hayvanat Bahçesi'ne 14 yıl önce getirildiklerinde 9 birey olan Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Madagaskar orijinli halka kuyruklu lemurların sayısı bu sene yeni doğumlarla 48'e çıktı.
Büyükşehir Belediyesince Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 1998 yılında 206 bin metrekare alanda kurulan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi Bursa Hayvanat Bahçesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Bu alanda, memeli, kuş, balık ve sürüngen familyalarında Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinden getirilen 138 türden yaklaşık 1100 hayvan bulunuyor. Görevliler tarafından özel olarak bakılan hayvanların sayısı her yıl artıyor.
Hayvanat bahçesinin memeli sakinlerinden halka kuyruklu lemur ve beyaz yüzlü marmoset maymunları da bahar aylarında yavrulayarak hayvanat bahçesinin nüfusunu artırdı.