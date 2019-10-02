Machu Picchu kentinin gizemi çözülüyor! Kutsal bir şehir mi askeri bir kale mi?

Uzmanalar bu konularda bir çok varsayımlarda bulunmuşlar. Örneğin arkeologlar şimdiye kadar buranın kutsal bir şehir veya askeri bir kale olmasından astronomik olayları gözlemek için kurulmasına kadar pek çok fikir öne sürmüşler. Ancak gerçek cevabı sahanın altında yatan jeolojik fay hatlarıyla ilişkilendirenlerde var.