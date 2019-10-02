Machu Picchu kentinin gizemi çözülüyor! Kutsal bir şehir mi askeri bir kale mi?
İnkaların’ın Machu Pichu şehirini özellikle fay hattının üzerine kurduğu söyleniyor. Şehir yüz yıl önce keşfedilmiş. Kurulduğu yerin tesadüf olmadığı ve sırrının artık çözüldüğü iddia ediliyor.
İnka Medeniyeti Machu Picchu kentini Güney Amerika’nın And Dağları’ndaki yaklaşık 2,500 metre yüksekliğindeki ince bir sırtın tepesine kurmuş. Binalarının depreme dayanıklı özel kesim taş bloklardan yapılmış olması dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mimari başarınının örneği olarak görülüyor. Kentin keşfedilmesinin üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen İnkaların bu kenti neden bu kadar uzak bir yere inşa ettiklerinin gizemi henüz çözülememiş durumda.
Uzmanalar bu konularda bir çok varsayımlarda bulunmuşlar. Örneğin arkeologlar şimdiye kadar buranın kutsal bir şehir veya askeri bir kale olmasından astronomik olayları gözlemek için kurulmasına kadar pek çok fikir öne sürmüşler. Ancak gerçek cevabı sahanın altında yatan jeolojik fay hatlarıyla ilişkilendirenlerde var.
Amerika Jeoloji Derneği’nin (GSA) haberine göre Brezilya’daki Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi’nden jeolog Rualdo Menegat, gerçekleştirdiği detaylı jeoarkeolojik analizlere dayanarak İnkaların Machu Picchu’yu ve aynı zamanda başka şehirlerini özellikle tektonik fay hatlarının kesiştiği noktalara kurduğunu ileri sürdü.
Uydu görüntülerini ve saha ölçümlerini bir arada kullanan Menegat, şehrin altında kesişen kırık ve fay ağını haritalandırdı. Analiz tek bir kayada görülebilen küçük kırıklardan, bölgedeki nehir vadilerinin konumunu belirleyen 175 kilometrelik uzun hatlara kadar çok geniş bir ölçeğe dayanıyor.