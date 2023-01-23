Macera olsun diye vuruldum dedi anlattıkları yok artık dedirtti
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Z.T. isimli kadın, köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada komşusu Hikmet ve Betül Süser’i silahla yaraladı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Z.T. isimli kadın, köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada komşusu Hikmet ve Betül Süser’i silahla yaraladı. Kadın, yaklaşık 10 ay sonra tahliye edildi. Eşine ve kendisine kurşun yağdıran sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren Hikmet Süser, "Ben sokak hayvanı değilim. Bir tanışıklığım yoktur kendisiyle sadece macera olsun diye vuruldum ben. Yani kadının yaptığı yanına kar ve bizim de yediğimiz mermiler bize kar kaldı ben buna üzülüyorum" diye konuştu.
İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ceza istemiyle yargılanan sanık Z.T. yaklaşık 10 aylık tutukluluk sonrasında tahliye edildi. Eşine ve kendisine kurşun yağdıran sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren Hikmet Süser ise vücuduna 48 dikiş atıldığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli olan her şeyi yapacağını aktardı.
Kurşunların hedefi olan ve ölümün kıyısından dönen Hikmet Süser, "Öğlen vakti evimden çarşıya gidiyordum bana köpekler saldırdı. Ben de sokak köpekleriyle uğraşırken balkona çıkan sanık kadın, ağza alınmayacak her türlü kelimeyi sarf etti.
Ben de terbiyesizlik yapmaması gerektiğini, bu tavırların bir kadına yakışmadığını söyledim. Uyarılarıma rağmen kadın hakaretlerine devam etti sonrasında da kocası küfürlü konuştu. Koşarak adamın yanına gittim ve arbede yaşadık. Eşim geldi daha sonrasında ve ben bıraktım çünkü o gün eşim oruçluydu. Fakat adam halen daha küfürler ediyordu ben de dayanamadım kavga etmeye başladık. Daha sonrasında balkonda duran sanık, eşimi de beni de vurdu. Savcı mütalaada iki kişiyi kasten öldürme teşebbüsünden yargılamasını istedi ama son duruşmada mahkeme başkanı değişti ve gelen başkan ise silahlı yaralamaya teşebbüsten tahliye etti. Yani mütalaada geçen kasten öldürmeye teşebbüs silahlı yaralamaya döndü. Ben bu hususta çok üzgünüm ve mağdurum. Verilmiş karara itirazım var" diye konuştu.