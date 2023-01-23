Macera olsun diye vuruldum dedi anlattıkları yok artık dedirtti

Ben de terbiyesizlik yapmaması gerektiğini, bu tavırların bir kadına yakışmadığını söyledim. Uyarılarıma rağmen kadın hakaretlerine devam etti sonrasında da kocası küfürlü konuştu. Koşarak adamın yanına gittim ve arbede yaşadık. Eşim geldi daha sonrasında ve ben bıraktım çünkü o gün eşim oruçluydu. Fakat adam halen daha küfürler ediyordu ben de dayanamadım kavga etmeye başladık. Daha sonrasında balkonda duran sanık, eşimi de beni de vurdu. Savcı mütalaada iki kişiyi kasten öldürme teşebbüsünden yargılamasını istedi ama son duruşmada mahkeme başkanı değişti ve gelen başkan ise silahlı yaralamaya teşebbüsten tahliye etti. Yani mütalaada geçen kasten öldürmeye teşebbüs silahlı yaralamaya döndü. Ben bu hususta çok üzgünüm ve mağdurum. Verilmiş karara itirazım var" diye konuştu.