Macaristan’daki Türkler’den YPG/PKK yandaşlarına tepki

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar ise, Türkiye’yi protesto etmek isteyen YPG/PKK yandaşları tarafından atılmak istenen sloganları, karşı sloganlarla püskürttüklerini, bunda başarılı olduklarını ve karşı grubun kısa süre sonra protestolarını durdurarak olay yerinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.