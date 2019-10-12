Macaristan’daki Türkler’den YPG/PKK yandaşlarına tepki
MACARİSTAN ’ın başkenti Budapeşte’de, terör örgütü YPG/PKK’yı desteklemek amacı ile Türk Konsolosluğuna ilerlemeye çalışan terör yandaşlarına, kentte yaşayan Türkler tarafından tepki gösterildi.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdikleri protesto gösterisine karşı toplanan Türk vatandaşları eylemcilere büyük bir ders verdi. Macaristan’daki Türk sivil toplum örgütleri tarafından toplanan Türk vatandaşlarına, Macar ve Azerbaycanlı vatandaşlar da bayraklarını taşıyarak destek verdi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Macaristan Macar-Türk Ticaret Odası (Turkcham), MÜSİAD ile Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) temsilcilerinin ve Macaristan’da yaşayan Türk vatandaşlarının katıldığı eylemde Macar polisi yoğun güvenlik önlemi aldı.
UID Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu liderliğindeki Türk vatadaşları, PKK yandaşlarını şaşkına çevirdi. UID Macaristan Başkanı İnceoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini söyledi.
MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar ise, Türkiye’yi protesto etmek isteyen YPG/PKK yandaşları tarafından atılmak istenen sloganları, karşı sloganlarla püskürttüklerini, bunda başarılı olduklarını ve karşı grubun kısa süre sonra protestolarını durdurarak olay yerinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.