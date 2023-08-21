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Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

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Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

Macaristan vatandaşları, Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

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Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.

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Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
38
Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
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