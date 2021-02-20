Macaristan'da bizzat Mevlüt Çavuşoğlu'na törenle teslim edilecek

Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit ettiği eserler, Macaristan Interpolü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığına bildirildi. Interpol Türkiye'nin eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmesi üzerine de iade süreci başlatıldı.