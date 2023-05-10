Maça gider gibi hazırlık yaptılar! Aralarında kaptan seçen çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi

Hırsızlık olayı, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi’ndeki yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.D.’ye ait oto galerinin arka kapısından içeri giren 6 şüpheli, iş yerine ait, içerisinde 70 bin TL’nin bulunduğu çelik kasa ile 2 LCD TV, monitör ve güvenlik kameralarının bağlı olduğu kasayı alıp kaçtı.