Mabel Matizin yeni klibindeki LGBT vurdusu izleyenleri çileden çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü
Mabel Matiz'in yeni çıkan şarkısı Karakol LGBT içerikli klibi ile şarkıcının hayranlarını ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcı Matiz'e 'Gerçek sanatçı' yorumu yaparken kimisi de klipte LGBT vurgusu olması nedeniyle 'Bunu normalleştirmeyin' yorumları yaptı.
Gerçek adı Fatih Karaca olan 36 yaşındaki ünlü şarkıcı Mabel Matiz yeni şarkısı Karakol'un LGBT içerikli klibi ile Türkiye'nin gündemine oturdu.
Sanatçının, uzun yıllardır yaptığı hibrit ve elektronik çalışmalarının aksine akustik ağırlıklı düzenlenen, klasik Türk müziği enstrümanlarının yoğun olarak kullanıldığı şarkı, dokunaklı ve dramatik temasıyla dikkat çekiyor.
Klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik'in yaptığı şarkıda Mabel Matiz her zamanki gibi şarkısı kadar klibiyle de dikkatleri üzerine çekti.
Klibi tepki çeken şarkının Onur Haftasında yayınlanmasıda dikkatlerden kaçmadı.