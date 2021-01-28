Mabel Matiz'in gençlik halini gören şaştı kaldı! Yok böyle bir değişim ortalık yıkıldı

''Mustafa’cım sağolsun her sabah arar, uyandırır, “çabuk kalkın yoklama alıyolar” diye bizi ateşlerdi. Kantine ya da terasa çıkmak için bi’ bahane hep bulunurdu. Walkman ve mp3çalar’lardan Sezen, Ajda ve 2000ler Türkçe rock dinlerdik.''