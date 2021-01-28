Mabel Matiz'in gençlik halini gören şaştı kaldı! Yok böyle bir değişim ortalık yıkıldı
Mabel Matiz, İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi yıllarında çekildiği kareleri paylaştı. Mabel Matiz'i gören tanıyamadı.
Mabel Matiz, ünlü isimlerin perşembe günleri yaptığı tbt akımına uydu. İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi öğrencisi olduğu zamanlardan paylaşım yapan Mabel Matiz, dikkatleri üzerine çekti.
Şimdinin aksine kıvırcık saçları ile dikkat çeken Matiz, paylaşımına şu notu ekledi:
''Mecbur bırakılmadıkça önlük giymez, her stajın ilk günü okula gitmez, sabahları yoklama vermeyi sevmezdik. (Herkesin hasta bulup puan tamamlamak için adeta birbirini ezdiği son perio stajında ise işi abartıp ilk hafta okula hiç uğramamıştık.''
''Mustafa’cım sağolsun her sabah arar, uyandırır, “çabuk kalkın yoklama alıyolar” diye bizi ateşlerdi. Kantine ya da terasa çıkmak için bi’ bahane hep bulunurdu. Walkman ve mp3çalar’lardan Sezen, Ajda ve 2000ler Türkçe rock dinlerdik.''
''Dev kareli pantolonlarım ve zaman zaman gözüme çektiğim kırmızı kalem klinikte hep bi mevzu olurdu. Müzik kulübündekileri hem kıskanır, hem de oraya adım atmaya çekinirdim.''