Mabel Matiz'in dans ekibi 55 saat aç bırakıldığı için isyan etmişti şarkıcı iddialara cevap verdi

Ekip: "Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık. Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi. Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk!" demişti.