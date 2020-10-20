Mabel Matiz'in dans ekibi 55 saat aç bırakıldığı için isyan etmişti şarkıcı iddialara cevap verdi
Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Toy'a çektiği klipte dans ekibi 55 saat aç bırakıldıklarına dair korkunç iddialarda bulunmuşlardı. Matiz, bu iddialara cevap verdi.
16 Ekim'de 'Toy' isimli yeni şarkısını yayınlayan Mabel Matiz'in dans ekibi sosyal medyadan isyan etti. Ekip, Kayaköy ve Patara'da çekilen klip boyunca aç ve susuz kaldıklarını açıklamıştı.
Ekip: "Barınma, beslenme, hijyen ve can güvenliği gibi temel ihtiyaçlarımız karşılanmadan sigortasız 55 saatlik mesai yaptırıldık. Su istedik verilmedi. Aç bırakıldık. 40 derece havada kızgın kumda dans ettik. Gölge alan verilmedi. Bizi İstanbul-Patara arası taşıyan tek şoför aynı gün set alanlarına da taşıdı ve hiç dinlenmeden 15 saatlik yolu geri getirdi. Eşyalarımızı bıraktığımız otel, parası ödenmediği için bizi içeri almadı. İnsanlık dışı muamele gördük. Aptal yerine konduk!" demişti.
Klibin çekimlerinin sıkıntılı geçtiğini kabul eden Mabel Matiz Instagram hesabından bir açıklama yaptı.
Çekimler için anlaştıkları firmanın sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ve firmayla iş akitlerinin sonlandırdıklarını açıklayan Mabel Matiz, "Üzerime düşen her ne ise yapmaya hazırım" dedi.