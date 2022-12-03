Mabel Matiz'den sansür tepkisi! GQ Türkiye ödül töreninde yaşananların perde arkasını anlattı!
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, GQ Türkiye ödüllerinde, kendisinin taktim etmesi planlanan ödülü, ‘Karakol’ şarkısına çektiği klibin hedef gösterilmesine ilişkin haberler nedeniyle iptal edildiğini açıklayarak, gecede yaşananları açıkladı. Başarılı şarkıcının paylaşımına, Cem Yılmaz'dan destek geldi.
Türkiye'nin başarılı sanatçılarından biri olan Mabel Matiz, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ Türkiye'nin ödül gecesine katılan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
Mabel Matiz, kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. Başarılı isim, geçtiğimiz aylada çıkardığı yeni şarkısı Karakol'a çektiği klip nedeniyle uzun süre gündem olmuştu.
Eşcinsel çiftin aşkının hikaye edildiği klip, tepkiyle karşılanmış, bir süre sonra da RTÜK tarafından da yasaklanmıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardında GQ Türkiye Ödül Gecesi'nde ödül vermesi planlanan Matiz, gecede yaşadığını sosyal medyada anlattı.
Mabel Matiz'in paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.