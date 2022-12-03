Mabel Matiz'den sansür tepkisi! GQ Türkiye ödül töreninde yaşananların perde arkasını anlattı!

Türkiye'nin başarılı sanatçılarından biri olan Mabel Matiz, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ Türkiye'nin ödül gecesine katılan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.