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Maaşlı çalışan 2 kardeş el ele verip başladıkları işte müthiş bir yere geldi! Tüm hayalleri gerçek oldu

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Maaşlı çalışan 2 kardeş el ele verip başladıkları işte müthiş bir yere geldi! Tüm hayalleri gerçek oldu

Çorum'da farklı işlerde maaşlı çalışırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kendi çiftliklerini kuran iki kardeş, çiftlikte günde 2,5 ton süt üretiyor.

Maaşlı çalışan 2 kardeş el ele verip başladıkları işte müthiş bir yere geldi! Tüm hayalleri gerçek oldu

Babasından hayvancılığı öğrenen 43 yaşındaki Ersan Avcu, veteriner teknikerliği eğitimi aldıktan sonra kentteki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde çalışmaya başladı.

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Maaşlı çalışan 2 kardeş el ele verip başladıkları işte müthiş bir yere geldi! Tüm hayalleri gerçek oldu

İşi gereği ziyaret ettiği hibe destekleriyle kurulan çiftliklerden etkilenen Avcu, çocukluktan beri hayal ettiği çiftliğe sahip olmak için TKDK Çorum İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

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Maaşlı çalışan 2 kardeş el ele verip başladıkları işte müthiş bir yere geldi! Tüm hayalleri gerçek oldu

Buradaki uzmanlardan hibe programları hakkında bilgi alan Avcu, Çorum Süt Üreticileri Birliğinde çalışan kardeşi Ömer Avcu ile güç birliği yaparak, Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyüne çiftlik kurmaya karar verdi.

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Maaşlı çalışan 2 kardeş el ele verip başladıkları işte müthiş bir yere geldi! Tüm hayalleri gerçek oldu

2021'de hazırladığı 2 milyon 766 bin lira bütçeli, yüzde 70 hibeli ilk projesi TKDK'den hibe desteği almaya hak kazanan Avcu, kalan kısmını da kardeşi ve babasının desteğiyle tamamlayarak çiftliği kurdu.

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