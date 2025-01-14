Maaşlı çalışan 2 kardeş el ele verip başladıkları işte müthiş bir yere geldi! Tüm hayalleri gerçek oldu
Çorum'da farklı işlerde maaşlı çalışırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kendi çiftliklerini kuran iki kardeş, çiftlikte günde 2,5 ton süt üretiyor.
Babasından hayvancılığı öğrenen 43 yaşındaki Ersan Avcu, veteriner teknikerliği eğitimi aldıktan sonra kentteki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde çalışmaya başladı.
İşi gereği ziyaret ettiği hibe destekleriyle kurulan çiftliklerden etkilenen Avcu, çocukluktan beri hayal ettiği çiftliğe sahip olmak için TKDK Çorum İl Koordinatörlüğüne başvurdu.
Buradaki uzmanlardan hibe programları hakkında bilgi alan Avcu, Çorum Süt Üreticileri Birliğinde çalışan kardeşi Ömer Avcu ile güç birliği yaparak, Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyüne çiftlik kurmaya karar verdi.
2021'de hazırladığı 2 milyon 766 bin lira bütçeli, yüzde 70 hibeli ilk projesi TKDK'den hibe desteği almaya hak kazanan Avcu, kalan kısmını da kardeşi ve babasının desteğiyle tamamlayarak çiftliği kurdu.