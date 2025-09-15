Maaşlardan yüzde 3 kesinti! Detaylar belli oldu, TES zorunlu olacak, sınırlı para çekme...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için çalışmalar son aşamaya gelirken, yeni düzenlemenin ayrıntıları da netleşti.Çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve birikimlere erişim için en az 10 yıl sistemde kalma şartı bulunacak.