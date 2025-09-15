Maaşlardan yüzde 3 kesinti! Detaylar belli oldu, TES zorunlu olacak, sınırlı para çekme...
TES ile çalışanların maaşlarından aylık yüzde 3 kesinti yapılacak. İşveren yüzde 2, devlet ise yüzde 1 katkı sağlayacak, böylece toplamda maaşların yüzde 6’sı fona aktarılmış olacak. Birikimlere erişebilmek için ise sistemde en az 10 yıl kalmak zorunlu olacak.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için çalışmalar son aşamaya gelirken, yeni düzenlemenin ayrıntıları da netleşti.Çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve birikimlere erişim için en az 10 yıl sistemde kalma şartı bulunacak.
Habertürk'ten Rahim Ak’in haberine göre, Türkiye’de uzun süredir uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), bu yıl hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile birleştirilecek.
Yeni düzenleme ile tüm çalışanlar zorunlu olarak sisteme dahil olacak. Çalışanlardan maaşlarının yüzde 3’ü kesilirken, işveren yüzde 2 ve devlet yüzde 1 oranında katkı sağlayacak.
Böylece her ay maaşların toplamda yüzde 6’sı TES fonuna aktarılacak. Birikimler devlet güvencesinde işletilecek ancak isteyen katılımcılar, yatırımlarının değerlendirileceği araçları kendileri seçebilecek.