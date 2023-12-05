Maaşlara zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı aşacak! En düşük memur maaşı 32 bin TL...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri ile birlikte memur, emekli ve asgari ücretlinin yılbaşında alacağı zam ile enflasyon farkı büyük ölçüde netleşti. Ocak ayında en düşük memur maaşı 32 bin lirayı en düşük memur emeklisi maaşı, 12 bin 900 lirayı, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı da 10 bin lirayı aşacak. İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar...