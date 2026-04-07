Maaşlara yeni düzenleme! Az çalışanla çok çalışan ayrılacak, 17 binlik ek ödeme
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında güncellenmesi planlanan Polis Meslek Kanunu’nda mesai düzenlemesinin detayları belli oldu.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Emniyet Teşkilatı personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL’lik ödeme, mesai ücreti olarak değil görevin niteliği, işin zorluğu ve önemi doğrultusunda her ay sabit olarak yapılıyordu. Bundan dolayı, bu ödeme fazla çalışmanın karşılığı değil bir “risk tazminatı” olarak görülüyor.
RİSK TAZMİNATI OLARAK GÖRÜLÜYOR
Yeni düzenlemede sabit ücretten ziyade belirtilen çalışma saatinin üstünde mesai yapan personele saat başı ödeme yapılması öngörülüyor. Mevcut olarak Emniyet Teşkilatı personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL’lik ödeme, mesai ücreti olarak değil görevin niteliği, işin zorluğu ve önemi doğrultusunda her ay sabit olarak yapılıyor. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun’un 178. maddesinde düzenlenen ve günlük mesai saatleri dışındaki faaliyetlerin bedelinden farklı olarak bu ödeme, fazla çalışmanın karşılığı değil bir “risk tazminatı” olarak görülüyor.
Polislere verilmesi planlanan ve üst sınırı 17 bin TL olan mesai ödemesi haftalık 40, aylık 160 saat çalışma sonrası saat başı şeklinde ödenecek. Yani haftalık 40 saat mesai yapan bir polis için ek görev ödemesi yaptığı mesai saatine göre hesaplanacak.
FARKLI MESAİ YE FARKLI ÜCRET
Polislerin en çok şikâyetçi olduğu konulardan biri, az mesai ile fazla mesai yapan personelin arasında bir fark olmaması. 160 saat çalışan polis ile 300 saat çalışan, hatta hiç mesai yapmayan polis aynı maaşı alıyor. Yeni uygulamayla birlikte mesai yapan ek ücret alırken, mesai yapmayan personele ödeme yapılmayacak. Öte yandan, 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı mesai düzenine geçilmesi hâlinde de polisler haftada 42 ile 45 saat arasında çalışmış olacak.