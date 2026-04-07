Maaşlara yeni düzenleme! Az çalışanla çok çalışan ayrılacak, 17 binlik ek ödeme

RİSK TAZMİNATI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yeni düzenlemede sabit ücretten ziyade belirtilen çalışma saatinin üstünde mesai yapan personele saat başı ödeme yapılması öngörülüyor. Mevcut olarak Emniyet Teşkilatı personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL’lik ödeme, mesai ücreti olarak değil görevin niteliği, işin zorluğu ve önemi doğrultusunda her ay sabit olarak yapılıyor. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun’un 178. maddesinde düzenlenen ve günlük mesai saatleri dışındaki faaliyetlerin bedelinden farklı olarak bu ödeme, fazla çalışmanın karşılığı değil bir “risk tazminatı” olarak görülüyor.

