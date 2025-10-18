Maaşlar ve ödenekler açıklandı! Personel giderlerinde değişiklik yapıldı
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 4,9 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor. Kamu kurumlarına ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin liralık bütçenin yüzde 25,9'u personel giderleri için kullanılacak. İşte detaylar...
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, kurumlara ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin liralık bütçenin yüzde 25,9'u personel giderleri için kullanılacak.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 435 milyar 648 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı.
Sağlık Bakanlığı personeli için ise 863 milyar 557 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 412 milyar 250 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 395 milyar 725 milyon lira ayrıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 287 milyar 90 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 245 milyar 799 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 148 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi.