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Maaşın yüzde 5'ini bulacak! Emekliye 414 TL ek kazanç müjdesi

Maaşın yüzde 5'ini bulacak! Emekliye 414 TL ek kazanç müjdesi

Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak...İşte tüm detaylar...

Maaşın yüzde 5'ini bulacak! Emekliye 414 TL ek kazanç müjdesi

Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor.  Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.

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Maaşın yüzde 5'ini bulacak! Emekliye 414 TL ek kazanç müjdesi

Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.

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Maaşın yüzde 5'ini bulacak! Emekliye 414 TL ek kazanç müjdesi

Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

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Maaşın yüzde 5'ini bulacak! Emekliye 414 TL ek kazanç müjdesi

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde.

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