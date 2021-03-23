Maaşın yüzde 5'ini bulacak! Emekliye 414 TL ek kazanç müjdesi
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak...İşte tüm detaylar...
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.
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Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.
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Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
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Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde.
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