Maaş zammında hesap değişti! Ankara'dan seyyanen zam kulisi sızdı
Memur zammı 2026 yılında ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranı ne olacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisi, TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak zammı hesaplamaya başladı. Uzman isimlerden de değerlendirmeler geliyor. Bir yandan da seyyanen zam ve refah payı konusu araştırılıyor. İşte memur ve memur emeklisi için maaş zammı son dakika gelişmeleri...
Memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı için beklentiler neler? 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklisi ne kadar maaş zammı alacak? Seyyanen zam ya da refah payı olacak mı? Milyonlar, 3 aylık enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte bu sorulara yanıt arıyor. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte detaylar...
Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş, "Mevcut memur emeklilerinin maaşları hâlâ Emekli Sandığı Kanunu'na göre hesaplanıyor.
Yani SGK'nın yeni kurallarından (2008 sonrası) farklı. Yeni sisteme girenler 25 yıllık hizmet şartı nedeniyle 2033'e kadar emekli olamayacak kadar genç, o yüzden bu analizde sadece eski usul memur emeklilerine odaklanıyoruz" hatırlatması yaptı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşları ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Karakaş, "en son temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına yüzde 15,57 zam yapıldığını anımsattı.