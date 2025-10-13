Maaş zammında hesap değişti! Ankara'dan seyyanen zam kulisi sızdı

Memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı için beklentiler neler? 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklisi ne kadar maaş zammı alacak? Seyyanen zam ya da refah payı olacak mı? Milyonlar, 3 aylık enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte bu sorulara yanıt arıyor. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte detaylar...