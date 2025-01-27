Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu! Gözler TBMM gündeminde
Emeklilerin 1.969 liralık fark ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Yasal düzenlemenin tamamlanmaması nedeniyle geciken ödemeler için gözler TBMM'de. En düşük emekli maaşına yapılacak artışla birlikte farkların ne zaman yatırılacağı belli oldu. Meclis'in bir diğer önemli gündemi de Bolu Kartalkaya'daki otel yangını da olacak... İşte görüşülmesi beklenen önemli gündem başlıkları...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bir haftalık aranın ardından çalışmalarına yarın yeniden başlayacak.
Meclisin gündeminde emekli maaş artışı, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına yönelik Meclis Araştırması önergeleri ve ekonomiye dair düzenlemeler bulunuyor.
EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEMELERİ TARİHİ NE ZAMAN?
Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek kanun teklifine göre, en düşük emekli maaşı Ocak 2025 itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılacak.
Yasal düzenlemenin tamamlanmaması nedeniyle emeklilerin 1.969 liralık fark ödemeleri ise henüz hesaplara yatırılmadı. Bu fark ödemelerinin düzenlemenin Meclisten geçmesinin ardından kısa sürede yatırılması planlanıyor.