Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu! Gözler TBMM gündeminde

EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEMELERİ TARİHİ NE ZAMAN?

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek kanun teklifine göre, en düşük emekli maaşı Ocak 2025 itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılacak.