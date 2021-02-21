M. Emin Saraç Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı cenazeye Erdoğan da katıldı
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne taşındı M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı..
Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Saraç'ın tabutuna bir süre omuz da verdi.
M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü. Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.
Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.
Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına Erdoğan da katıldı
M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında açıklamalarda bulundu.