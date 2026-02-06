Lvbel C5'ten depremin yıl dönümünde çok anlamlı hareket! Konser gelirkerini bağışlayacak

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı deprem nedeniyle 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Ünlü rapçi Lvbel C5, 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin ise yaralandığı depremin 3. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.