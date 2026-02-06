Lvbel C5'ten depremin yıl dönümünde çok anlamlı hareket! Konser gelirkerini bağışlayacak
Rap müzik şarkıcısı Lvbel C5, 6 şubat depreminin 3. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim; Zonguldak, Samsun ve Trabzon'da gerçekleşecek konserlerinin tüm gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı deprem nedeniyle 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Ünlü rapçi Lvbel C5, 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin ise yaralandığı depremin 3. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
LVBEL C5'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Instagram’da 2 milyon takipçisi olan Lvbel C5’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"KONSERLERİMİZİN TÜM GELİRLERİ DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZA BAĞIŞLANACAKTIR"
“11 il... Tek bir acı... Tek bir yürek...
6 Şubat gecesi; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da hayat bir anda sustu.
Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü... Biz ise o günden beri aynı duayla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz.
Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz.