Lvbel C5 skandal açıklamalarda bulunmuştu! AK Parti'den jet yanıt
Ünlü rapçi Lvbel C5, İstanbul'da verdiği konserde dinleyicilerin attığı skandal "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına destek verdi. Lvbel C5'e AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'ten sert tepki geldi.
İstanbul'da sahne alan rapçi Lvbel C5’in konserinde atılan siyasi içerikli sloganlar ve ünlü rapçinin bu sloganlara verdiği destek büyük bir skandala dönüştü.
SAHNEDEN DESTEK VERDİ
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Lvbel C5 konserinde, bir grubun başlattığı “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganları ortamı bir anda gerdi.
Ünlü rapçinin bu sloganlara müdahale etmek yerine, “Zıplamayan kalmasın İstanbul!” diyerek kalabalığı desteklemesi skandalı daha da farklı noktaya taşıdı.
Şarkıcının, konser alanını siyasi bir protesto alanına çeviren bu ifadeleri sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.