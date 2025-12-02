Lvbel C5 aşkı ile paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı...
Lvbel C5 aşkı ile paylaştı. Asıl adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5 ünlüler ile yaşadığı polemikler ile gündemi meşgul ederken son olarak sevgilisi ile gündeme geldi. İşte Lvbel C5'in yeni sevgilisi...
Rap dünyasının yükselen yıldızı Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme oturdu.
"Havhavhav" şarkısıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan genç rapçi, sevgilisi Ece Kırtanır ile paylaştığı aşk dolu fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı. Bu ilişki, özellikle Ece Kırtanır'ın ünlü isim Danla Bilic'in yakın arkadaşı olmasıyla daha da ilgi çekici hale geldi.
Lvbel C5 ve Ece Kırtanır çifti, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları samimi karelerle ilişkilerini resmiyete döktü.