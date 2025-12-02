Lvbel C5 aşkı ile paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı...

"Havhavhav" şarkısıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan genç rapçi, sevgilisi Ece Kırtanır ile paylaştığı aşk dolu fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı. Bu ilişki, özellikle Ece Kırtanır'ın ünlü isim Danla Bilic'in yakın arkadaşı olmasıyla daha da ilgi çekici hale geldi.