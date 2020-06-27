Lükse düşkünlüğüm yok!' Azra Akın'ın mütevazı otomobili olay oldu
NİŞANTAŞI'nda toplantıya giderken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Azra Akın'ın arabası herkesin ilgisini çekti.
2002 yılının dünya güzeli olan Azra Akın, önceki gün Nişantaşı Ctiy’s’te görüntülendi. Bir toplantı için yapımcılar ile buluşacağını söyleyen Azra Akın mütevazı arabasını valeye bıraktı.
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Muhabirlerin ''Arabanız oldukça mütevazı'' sorusuna ''Ayağımı yerden kesiyor, benim lükse çok düşkünlüğüm yoktur'' yanıtını veren Azra Akın, ''Sahne dünyasında faaliyet gösteren sanatçılar çok kazanıyor mu?' sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:
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''Sizce çok mu kazanıyorlar gibi duruyor, sanatçılar çok kazanıyor algısı var bu algı sizce doğru mu?''
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''Sanatçılar proje bazlı kazanır, proje yoksa kazanamazlar'' diye açıklamasına devam eden Azra Akın aslında sanatçıların bazı istisnalar dışında çok para kazandığı algısının doğru olmadığını söyledi.
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