Lüks rezidansta sır ölüm! İtfaiyeciler çarşafı kaldırınca...
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde lüks bir rezidansın 16. katından düşen itfaiye eri yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, rezidansın 16'ncı katındaki dairesinin penceresinden düşen itfaiye eri Bülent Ö. (35), yaşamını yitirdi. Eşinden bir süredir ayrı yaşadığı belirtilen, 1 çocuk babası itfaiye eri Bülent Ö., 16'ncı kattaki dairesinin penceresinden bahçeye düştü.
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Sabah bahçeden geçenler, Bülent Ö.'nün hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis'e haber verdi.
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İtfaiye görevlileri ise ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşı döktü. Acı haberi alan diğer itfaiye erleri de merkezden çıkıp, rezidansa geldi.
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İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bülent Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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