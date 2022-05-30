Lüks rezidansta işkence! Darp edip saçlarını kestiler! Merve'den eski sevgilisi için şok karar
KONYA'da çağrıldığı rezidansta işkenceye uğradığını belirterek Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'den (22) şikayetçi olan Merve K. (27), sanıkların 37'şer yıla kadar hapisle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Diğer iki kadın sanıktan şikayetini sürdürdü.
Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Murat D, Sara D. ve Tuba D. ile mağdur kadın Merve K. ve taraf avukatları katıldı.
Merve K, olay günü sanık Murat D'nin görüşmek istemesi üzerine Murat D. ve Sara D'nin müşterek sahibi oldukları kafeye gittiğini, kafede bulamayınca Murat Demirci'nin kendisini bir eve davet ettiğini söyledi.
Eski sevgilisi hakkında şikayetten vazgeçti
Bahse konu stüdyo daireye gittiğinde Murat Demirci tarafından içeri alındığını ve burada tanımadığı Sara D. ve Tuba D. ile karşılaştığını anlatan Merve K, şöyle konuştu:
"Bu kişileri görünce afalladım. Bana 'Gel, otur. Sadece tanışacağız.' dediler. Oturdum, Sara D'nin getirdiği sudan bir iki yudum içtim ve 'Beni neden çağırdınız?' dedim. Sara D, Murat D'nin nişanlısıymış. Bana 'Bu arsızlığın nereden geliyor?' dediler ve aramızda tartışma çıktı. Gitmek istediğimi söyledim ama Sara elinde bir anahtarı sallamaya başlayınca kapıyı kilitlediklerini anladım."