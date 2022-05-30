Lüks rezidansta işkence! Darp edip saçlarını kestiler! Merve'den eski sevgilisi için şok karar

"Bu kişileri görünce afalladım. Bana 'Gel, otur. Sadece tanışacağız.' dediler. Oturdum, Sara D'nin getirdiği sudan bir iki yudum içtim ve 'Beni neden çağırdınız?' dedim. Sara D, Murat D'nin nişanlısıymış. Bana 'Bu arsızlığın nereden geliyor?' dediler ve aramızda tartışma çıktı. Gitmek istediğimi söyledim ama Sara elinde bir anahtarı sallamaya başlayınca kapıyı kilitlediklerini anladım."