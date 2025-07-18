Lüks kruvaziyerde can pazarı! 140’ı aşkın kişinin rahatsızlanmasına neden hastalık ne?

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

CDC, konuya ilişkin açıklamasında, Royal Caribbean şirketinin hasta kişilerin izole edilmesi de dahil olmak üzere temizlik ve hijyen protokollerini yürürlüğe koyduğu ifade edildi.

Şirketten bir sözcü de müşteri ve mürettebat güvenliğinin kendileri için en büyük öncelik olduğunu bildirdi. Açıklamada, gemilerde katı hijyen protokollerinin izlendiği, çoğu zaman kamu sağlığı gerekliliklerinin de aşıldığı savunuldu.

DAHA ÖNCEDE YAŞANMIŞTI

Öte yandan, bu, 2025 yılında kruvaziyerlerde yaşanan 18 mide-bağırsak hastalığı salgınından biri olarak kayıtlara geçti. Bu hastalıkların çoğu, norovirüsü ile ilişkilendirilmişti. 2024 yılında da aynı sayıda salgın kayıtlara geçerken, 2023 yılında bu sayı 14 olmuştu.

İLK VAKA DEĞİL

Bu, aynı zamanda bir “Royal Caribbean” kruvaziyerinde yaşanan ilk hastalık olayı değil. Şubat ayında da Florida eyaletinin Tampa kentine dönen bir kruvaziyerde mide-bağırsak hastalığı belirtisi gösteren 90’ı aşkın kişi olduğu tespit edilmişti.

CDC, yaşanan son olaya dair açıklamasında, kruvaziyerlerdeki salgınların sebebinin çoğu zaman norovirüsü olduğunu ancak soruşturma başlatıldığını salgın sebebinin her zaman bilinmediğini belirtti. CDC, salgına sebep olan mikroorganizmayı tespit etmenin zaman alan bir süreç olduğuna dikkat çekti.