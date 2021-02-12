Lüks içinde yaşayan Danla Bilic kazancıyla ilgili söyledikleriyle ağızları açık bıraktı
Youtuber Danla Bilic, YouTube'da Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı programına katıldı. Bilic, kazancı hakkında söyledikleriyle şoke etti.
Makyaj videolarıyla YouTube'da ünlenen Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına geçtiğimiz gün konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Danla Bilic, sosyal medya fenomenlerinin kazandığı paralar hakkında da konuştu.
Lüks içinde yaşamasına rağmen çok para kazanmadığını açıklayan Bilic, 'Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz.' dedi.
Mide ameliyatı olması hakkında konuşan Bilic, 'Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değilim ama canım mantı yemek istedi ama iki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim' ifadelerini kullandı.
4 kez ameliyat masasına yattığını belirten Danla Bilic, 'Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' açıklamasında bulundu.