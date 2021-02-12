Lüks içinde yaşayan Danla Bilic kazancıyla ilgili söyledikleriyle ağızları açık bıraktı

Lüks içinde yaşamasına rağmen çok para kazanmadığını açıklayan Bilic, 'Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz.' dedi.