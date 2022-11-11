Lüks gemiden düşen sosyetenin ünlü isminin cesedi hala kayıp! İsviçreli sevgili kayıplara karıştı
İsviçreli sevgilisiyle bindiği lüks cruise gemisinden 25 Ekim gecesi Tahiti yakınlarında okyanusa düşerek kayıplara karışan sosyetenin tanınmış ismi iş insanı Dilek Ertek (71) hâlâ bulunamadı. Ertek$in kaybolduğunu 20 saat sonra bildiren 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisi Artur Fuchberger, ülkesine döndükten sonra sırra kadem bastı.
Bindiği cruise gemisinden 25 Ekim gecesi Tahiti yakınlarında düşerek kayıplara karışan iş insanı Dilek Ertek (71) hâlâ bulunamadı. Gemide yanında olan ve ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönen 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisi Artur Fuchberger’e de o günden beri ulaşılamadığı öne sürülüyor.
Esrar perdesi aralanamadı
Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen sır perdesi henüz aydınlanamadı. Kafalarda hâlâ bazı soru işaretleri bulunuyor. Ailesi mücevherlerin kayıp olduğu iddialarını yalanladı ancak, oğlu Gökçe Atuk’a teslim edilen kişisel eşyaları arasında tek bir takı bile olmadığı söyleniyor.
Dilek Hanım’ın pasaportu, kredi kartları, hatta nakit parası bu eşyalar arasında. Fakat mücevher, saat, kolye, küpeye dair her hangi bir eşyası ortaya çıkmadı. Bu da ‘Mücevherleri çok seven ve takısız bir yere gitmeyen biri, nasıl olur da Bora Bora’da doğum günü kutlamasına böyle sade gider’ sorusunu gündeme getiriyor.
İsviçreli sevgili sırra kadem bastı
Yine Dilek Ertek’in gemiye bindiği gün kendisini deniz tuttuğu ve midesi rahatsız olduğu için odasına çekildiği, bu yüzden de gemideki kamera kayıtlarında pek fazla görünmediği iddiası, detaylı araştırmaya ışık tutmuyor. Ertek’in İsviçreli sevgilisi 74 yaşındaki mimar Artur Fuchberger’in kayıp ihbarını 20 saat sonra yapması da gizemini koruyor.