Lüks gemide 12 yıl! "Evden çalışma" işinde çığır açtı: Ev kirasından ucuza geldi
Meta çalışanı Austin Welss, ‘evden çalışmak’ için 12 yıllığına bir cruise gemisinin odasını kiraladı. Gemideki tüm hizmetlerden faydalanacak olan Wells, her ay ev kirasından daha düşük ücret ödeyecek.
Pandemiyle birlikte hayatımıza iyice yerleşen ‘evden çalışma’ seçeneği, insanlara farklı yerlerde yaşama şansı da sunarken, 28 yaşındaki Austin Wells bunu bir adım daha ileri götürdü.
Meta’da çalışan Wells, 2025’te yapımı tamamlanacak ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıl için kiraladı.
12 yıl için bu kadar ödedi
CNBC’ye konuşan Wells, 12 yıl için 300 bin dolar öderken (Yaklaşık 5 milyon 500 bin lira), geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor.
1000 günde 6 kıta gezecek
6 kıtayı 1000 günde dolaşacak olan gemi, her limanda 3 gün demir atarken, Wells gemideki yeme-içme, havuz, temizlik, sağlık hizmetleri ve barlar gibi tüm imkanlardan faydalanabilecek.