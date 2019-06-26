Lüks aracın fiyatı dudak uçuklatıyor! Hülya Avşar için özel araç tasarlandı
Hülya Avşar, kendisi için dizayn edilen lüks aracıyla görüntülendi. Aracın değerinin 700 bin TL olduğu öğrenildi.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hülya Avşar, kendisi için dizayn edilen Mercedes X Class marka yeni otomobiliyle İstinye Park’ta görüntülendi. Avşar, pick-up modeli yeni aracının kendisi için tasarlandığını, iç dizaynının özel yapıldığını söyledi. Hülya Avşar'ın yeni otomobilinin değeri ise 700 bin lira olduğu öğrenildi.
Burak Özçivit, son olarak mavi renkte Ferrari 360 Modena model otomobil satın aldı. Özçivit, 1 milyon TL değerindeki otomobiline iki aylık oğlu Karan’ın ilk üç harfini yaptırması ise dikkat çekti.
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