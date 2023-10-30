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Luis Diaz'ı şoke eden kaçırılma olayı: Babasıyla ilgili bilgi verene para ödülü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Luis Diaz'ı şoke eden kaçırılma olayı: Babasıyla ilgili bilgi verene para ödülü

Liverpool'un yıldız futbolcusu Luis Diaz'ın anne ve babası kaçırıldı. Diaz'ın annesi bulunurken babası Luis Manuel Diaz'ın bulunması için ülkesi Kolombiya'da arama çalışmaları sürdürülüyor.

Luis Diaz'ı şoke eden kaçırılma olayı: Babasıyla ilgili bilgi verene para ödülü

Luis Diaz'ın anne ve babası, Kolombiya'da silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Başlatılan arama çalışmalarının ardından annesi Cilenis Marulanda, Barrancas bölgesinde hafta sonu bulunurken, babası Luis Manuel için çalışmalar devam ediyor.

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Luis Diaz'ı şoke eden kaçırılma olayı: Babasıyla ilgili bilgi verene para ödülü

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, konu hakkında açıklamalarda bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" vurguladı.

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Luis Diaz'ı şoke eden kaçırılma olayı: Babasıyla ilgili bilgi verene para ödülü

40 bin sterlin para ödülü

Kolombiya'nın kuzeyinde Luis Diaz'ın babasını bulmak için devam eden operasyona, yüzün üzerinde emniyet yetkilisinin katıldığı ve bu konuda bilgi paylaşanlara 40 bin sterlin  (Yaklaşık 1.370.428 Türk Lirası) para ödülü verileceği ifade edildi.

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Luis Diaz'ı şoke eden kaçırılma olayı: Babasıyla ilgili bilgi verene para ödülü

Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği dün oynanan lig maçında, kadroda yer almadı.

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