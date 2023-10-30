Luis Diaz'ı şoke eden kaçırılma olayı: Babasıyla ilgili bilgi verene para ödülü

40 bin sterlin para ödülü

Kolombiya'nın kuzeyinde Luis Diaz'ın babasını bulmak için devam eden operasyona, yüzün üzerinde emniyet yetkilisinin katıldığı ve bu konuda bilgi paylaşanlara 40 bin sterlin (Yaklaşık 1.370.428 Türk Lirası) para ödülü verileceği ifade edildi.