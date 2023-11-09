Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki 4. maçını bugün deplasmanda oynayacak. Ludogorets ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe yıl Avrupa'da oynadığı 9 maçın tamamını da kazandı. Fenerbahçe, Ludogorets'i yenmesi veya berabere kalması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya gelecek.
Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.
Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.