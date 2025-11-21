Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a bir hamle daha! Yeniden takibe aldı...

Bir dönem aşklarıyla magazin dünyasında geniş yer bulan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, ikinci kez barışmalarına rağmen geçtiğimiz aylarda ilişkilerini kesin olarak bitirmişti. Ayrılığın ardından her iki isim de farklı kişilerle anılmış; Torreira'nın oyuncu Rabia Soytürk ile ilişki yaşadığı iddiası ise kısa sürede yalanlanmıştı.