Lucas Torreira maç sonrası sevgilisine koştu! Devrim Özkan ile tatile çıktı...

Fransız moda tasarımcısı Essin Baris de Galatasaray'ın 2024- 2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalara katılarak Lucas Torreira ile aşk yaşadıklarını duyurdu. Fakat Lucas Torreira'nın bu ilişkisi kısa sürdü unutamadığı eski sevgilisi Devrim Özkan'ı Instagram'da takibe aldı. Ancak Devrim Özkan'dan yüz bulamayınca Lucas Torreira eski sevgilisini takip etmeyi yine bıraktı.

"HAYATIMIN AŞKI"

Devrim Özkan-Lucas Torreria ilişkisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Özkan, önceki akşam oynanan Galatasaray-Lazio maçında 2 gol atan Torreira'nın fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Başarılı futbolcu da bu hikayeye "Hayatımın aşkı" yanıtını verdi. İkili yeniden takipleşmeye başladı.