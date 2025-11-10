BIST 10.890
Lucas Torreira ile Demet Özdemir arsında neler oluyor? Sosyal medya hamlesi olay

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, oyuncu Demet Özdemir'in fotoğraflarını beğendi. Bir anda sosyal medya çalkalandı, aşk iddiaları havalarda uçuştu.

Lucas Torreira ile Demet Özdemir arsında neler oluyor? Sosyal medya hamlesi olay - Resim: 1

Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira sadece yeşil sahalarda değil aşk hayatında da fırtına gibi esiyor.

Lucas Torreira ile Demet Özdemir arsında neler oluyor? Sosyal medya hamlesi olay - Resim: 2

Oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla magazin gündeminin ilk sıralarında yer almış ancak bu aşkı hüsranla sonuçlanmıştı.

Lucas Torreira ile Demet Özdemir arsında neler oluyor? Sosyal medya hamlesi olay - Resim: 3

Torreira'nın radarına bu kez farklı bir oyuncu girdi. 

Lucas Torreira ile Demet Özdemir arsında neler oluyor? Sosyal medya hamlesi olay - Resim: 4

Ünlü futbolcunun gönlünü Demet Özdemir'e kaptırdığı konuşuluyor.

