Lucas Torreira ile Demet Özdemir arsında neler oluyor? Sosyal medya hamlesi olay
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, oyuncu Demet Özdemir'in fotoğraflarını beğendi. Bir anda sosyal medya çalkalandı, aşk iddiaları havalarda uçuştu.
Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira sadece yeşil sahalarda değil aşk hayatında da fırtına gibi esiyor.
Oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla magazin gündeminin ilk sıralarında yer almış ancak bu aşkı hüsranla sonuçlanmıştı.
Torreira'nın radarına bu kez farklı bir oyuncu girdi.
Ünlü futbolcunun gönlünü Demet Özdemir'e kaptırdığı konuşuluyor.
