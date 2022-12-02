BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,50
ALTIN 1.068,90

LPG tankını sökerken ölümden döndü! Sıçrayan kıvılcım patlamaya neden oldu

|
LPG tankını sökerken ölümden döndü! Sıçrayan kıvılcım patlamaya neden oldu

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde garajda aracının LPG tankını sökmek isteyen şahıs, tanktan sızan gazın aniden alev alması ile yaralandı.

LPG tankını sökerken ölümden döndü! Sıçrayan kıvılcım patlamaya neden oldu

Olay, Koyunbaba Mahallesi Koyunbaba Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşandı. 19 EL 340 plakalı arabasının LPG göstergesi çalışmayan Yahya Sert (68), evin garajında bulunan aracın LPG tankını sökmeye karar verdi.

110
LPG tankını sökerken ölümden döndü! Sıçrayan kıvılcım patlamaya neden oldu

Sert, şarjlı tornavida ile söktüğü tanktan sızan gazın aniden alev alması üzerine yaralandı. Patlamayı duyarak gelen komşuları araçlarında bulunan yangın tüpleri ile müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

210
LPG tankını sökerken ölümden döndü! Sıçrayan kıvılcım patlamaya neden oldu

 Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ettiler. Patlama sırasında elleri ile saç ve bıyıkları yanan Yahya Sert, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

310
LPG tankını sökerken ölümden döndü! Sıçrayan kıvılcım patlamaya neden oldu

Yaşanan olayın etkisinden uzun süre kurtulamayan yaşlı adam, İHA muhabirine yaptığı açıklamada arabasının LPG göstergesinin çalışmadığını, tamir etmek için garajda bulunan arabanın LPG tankını sökmeye çalışırken aniden patlama olduğunu söyledi.

410