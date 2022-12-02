LPG tankını sökerken ölümden döndü! Sıçrayan kıvılcım patlamaya neden oldu

Sert, şarjlı tornavida ile söktüğü tanktan sızan gazın aniden alev alması üzerine yaralandı. Patlamayı duyarak gelen komşuları araçlarında bulunan yangın tüpleri ile müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.