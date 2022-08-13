Love Island'ın şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan servet değerinde anlaşma! Paraya para demeyecek
İngiltere'nin tüm dünyada en çok izlenen yarışma programı Love Island geçtiğimiz gün Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu'nun şampiyonluğuyla son bulmuştu. Yarışmayı kazanarak milyoner olan Cülcüloğlu yeni bir anlaşmayla servetine servet katacak.
İngiltere'nin en çok izlenen müstehcen yarışması Love Island'a katılan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu yarışmanın şampiyonu olmuştu. Yarışmadan yüklü bir miktar kazanç elde eden ünlü isim bir moda sitesinin reklam yüzü olacak. Cülcüloğlu'nun anlaşmadan kazanacağı miktar ağızları açık bıraktı.
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası'na (Love Island) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu ülkede en çok konuşulan isimler arasına girmişti.
Türk oyuncu yarışma öncesi epey bir para harcayarak görünüşünü değiştirmişti. Dolgu, botoks ve göğüs dikleştirme gibi operasyonlara para harcayan Ekin Su yarışmadan ise 50.000 sterlinlik nakit ödülü kazanmıştı.
Ekin Su Cülcüloğlu 'Aşk Adası' yarışmacılarından Liam Llewellyn ile çıktığı randevuda kendisini anlatırken, Türkiye’deki bir dizide seri katili canlandırdığını söylemesiyle İngiliz basınında gündem olmuştu.