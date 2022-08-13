Love Island'ın şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan servet değerinde anlaşma! Paraya para demeyecek

İngiltere'nin en çok izlenen müstehcen yarışması Love Island'a katılan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu yarışmanın şampiyonu olmuştu. Yarışmadan yüklü bir miktar kazanç elde eden ünlü isim bir moda sitesinin reklam yüzü olacak. Cülcüloğlu'nun anlaşmadan kazanacağı miktar ağızları açık bıraktı.