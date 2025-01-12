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Los Angeles yangını büyük hasar bıraktı! Felaketin yeni görüntüleri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Los Angeles yangını büyük hasar bıraktı! Felaketin yeni görüntüleri

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, bölgeden son görüntüler de geldi.

Los Angeles yangını büyük hasar bıraktı! Felaketin yeni görüntüleri

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.

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Los Angeles yangını büyük hasar bıraktı! Felaketin yeni görüntüleri

Pacific Palisades semtindeki Sunset Bulvarı üzerinde bulunan Chase Bank binası yangın sırasında hasar gören yapılar arasında yer aldı.

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Los Angeles yangını büyük hasar bıraktı! Felaketin yeni görüntüleri

İşte bölgeden gelen son  görüntüler...

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Los Angeles yangını büyük hasar bıraktı! Felaketin yeni görüntüleri
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