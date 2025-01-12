Los Angeles yangını büyük hasar bıraktı! Felaketin yeni görüntüleri
Anadolu Ajansı
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Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, bölgeden son görüntüler de geldi.
ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.
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Pacific Palisades semtindeki Sunset Bulvarı üzerinde bulunan Chase Bank binası yangın sırasında hasar gören yapılar arasında yer aldı.
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İşte bölgeden gelen son görüntüler...
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