Loris Karius'a tepkiler çığ gibi: Tam bir felaket
İngiliz basını, Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildiği karşılaşmayı değerlendirirken Alman kaleci Loris Karius'u yerden yere vurdu.
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Siyah Beyazlılar'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildiği karşılaşmada takımının yediği ilk golde yaptığı hatayla büyük tepki çekmişti. 26 yaşındaki eldiven, Ada basınında da gündeme oturdu.
''Felaket bir hataya imza attı'': The Sun ve Daily Mail gazeteleri, konuyla ilgili yayımladıkları haberlerinde söz konusu pozisyonla ilgili olarak "Loris Karius, kötü kafa vuruşuyla ve takım arkadaşına çarparak bir başka komik hataya daha imza attı ve golü hediye etti." ifadelerini kullanırken Metro ise "Liverpool'un Beşiktaş'a kiraladığı Loris Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde felaket bir hataya imza attı." yorumunu yaptı.
''Hiç sürpriz değil": Daily Express gazetesi ise Liverpool taraftarlarının eski kalecileri sosyal medya üzerinden yaptıkları alaylı yorumlara yer verirken "Liverpool taraftarları da Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçında hata yapan Loris Karius'a tepkili: Hiç sürpriz değil" başlığını kullandı.
Daily Mirror da söz konusu haberi "Taraftarlar, Loris Karius'a UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı komik hata sonrası mesaj gönderdi" başlığıyla gördü.