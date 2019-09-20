Loris Karius'a tepkiler çığ gibi: Tam bir felaket

''Felaket bir hataya imza attı'': The Sun ve Daily Mail gazeteleri, konuyla ilgili yayımladıkları haberlerinde söz konusu pozisyonla ilgili olarak "Loris Karius, kötü kafa vuruşuyla ve takım arkadaşına çarparak bir başka komik hataya daha imza attı ve golü hediye etti." ifadelerini kullanırken Metro ise "Liverpool'un Beşiktaş'a kiraladığı Loris Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde felaket bir hataya imza attı." yorumunu yaptı.