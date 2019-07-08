Londra'nın en yükseği olan Shard gökdeleninin tepesinde bakanlar gözlerine inanamadı
309.6 metre yüksekliğinde olup 95 katı bulunan Shard gökdelenine tırmanan bir adam, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
2012'den bu yanan İngiltere'nin en büyük binası olma özelliğine sahip olan Shard gökdeleni, bu kez bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Bir adam gökdelene ekipman kullanmadan tırmanırken görüntülendi.
Olay İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana geldi. Polisin yerel saatle 5.15’te olaya dair ihbar aldığı belirtildi. Üzerinde herhangi bir halat veya koruyucu olmadan 300 metrelik ‘Shard’ gökdelenine tırmanan adamın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Serbest bırakıldı: 95 katlı gökdelenin en üst katına tırmanan adam daha sonra polis tarafından ikna edilerek gökdelenden içeri alındı. İçeri alındığında polis ekipleri tarafından karşılanan adamın gözaltına alınmadığı ve serbest bırakıldığı bildirildi.
Shard Gökdeleni: The Shard, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da yer alan bir gökdelendir. Bina 309.6 metre yüksekliğinde ve 95 katlı olup ülkenin ve Avrupa Birliği'nin en yüksek, Avrupa'nın dördüncü ve dünyanın 87. yüksek binasıdır.