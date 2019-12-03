Londra'daki tarihi zirveden kareler

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.