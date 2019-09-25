Londra'da yaşayan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay ve Atilla Saral evlendi
Bir dönem Sihirli Annem dizisiyle fırtınalar estiren İnci Türkay, Atilla Saral'la hayatını birleştirdi.
Yayımlandığı sönem sevilerek izlenen günümüzde hala popülerliğini koruyan dizi Sihirli Annem'in başrolü Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, 11 yıllık sevgilisi ünlü oyuncu Atilla Saral ile hayatını birleştirdi.
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Cumartesi günü Londra'da gerçekleşen nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin düğün törenine sadece yakın çevresi katıldı. Ünlü ikili, oldukça sade bir törenle evlendiler.
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Geçtiğimiz aylarda Atilla Saral, sevgilisi İnci Türkay için 15 yıl önce İstanbul'dan ayrılarak yaşamaya başladığı Assos'tan Londra'ya taşınmış, Türkay ile yaşamaya başlamıştı.
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İlk evliliğinden Ali adında bir oğlu olan İnci Türkay, oğlunun okulu sebebiyle uzun bir süredir Londra’da yaşıyordu.
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