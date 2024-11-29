Londra'da PKK yandaşları İngiliz polisiyle çatıştı arbede anları görüntülendi

İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı gruplar panikte

Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.