Londra'da camiye zorla girmek isteyen silahlı saldırganı cemaat engelledi

Olay, İngiltere'de başkent Londra'nın Ilford bölgesinde yer alan Seven Kings Camisi'nde meydana geldi. Camiden olayla ilgili yapılan açıklamada, teravih namazı sırasında silahlı bir saldırganın camiye girmeye çalıştığı ve bu sırada cemaat tarafından durdurulduğu belirtildi.

Bunun üzerine saldırganın olay yerinden kaçtığı ve bu sırada bir el silah sesi duyulduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.