Londra'da Ara Güler sergisi

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra'da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

Sergi Londra’nın ünlü sanat galerisi Saatchi Galeri’de İngiltere’nin Avrupa Bakanı Alan Duncan ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından açıldı.

Açılışına çok sayıda Türk ve İngiliz davetlinin katıldığı sergide, 39 İstanbul fotoğrafı ile 14 porte yer aldı.

Sergide İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine de yer verildi.