Lodosta batmıştı! 45 gündür sürüyor Maltepe Sahili'nde batan geminin parçaları karaya çıkartıldı
İSTANBUL Maltepe'de lodos sırasında iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora olarak batan gemi, dalgıçlar tarafından parçalanmasının ardından karaya çıkartılmaya başlandı.
Maltepe sahilinde 30 Kasım 2021 tarihinde lodos sırasında bağlı bulunduğu Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde Erdemler 6 gemisi, halatlarının kopması sonucu alabora olarak batmıştı. Batan geminin deniz altında dalgıçlar tarafından parçalara ayrılmasının ardından karaya çıkarma çalışmaları sürüyor.
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Yaklaşık bir buçuk ayda deniz altında dalgıçlar tarafından kesilen geminin parçaları, vinç yardımıyla gün yüzüne çıkartıldı.
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Geminin parçalarının çıkarılması çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.
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