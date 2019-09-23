Locadaki Fatih Terim'i isyan ettiren karar
Galatasaray'ın cezalı olan teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatya karşılaşmasını locadan izledi. Mücadelenin 51. dakikasında Ömer Bayram ile Chebake'nin girdiği ikili mücadelede gösterilen kart Fatih Terim'i isyan ettirdi.
Sarı kırmızılı takımda cezalı olan teknik direktör Fatih Terim karşılaşmayı locadan takip etti.
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İki takımda da eksiklikler dikkat çekerken Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi rotasyona gitti.
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Sarı kırmızılı kurmaylar, Ömer Bayram, Adem Büyük, Andone ve Şener'i ilk 11'de sahaya sürdü.
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Radamel Falcao ve Lemina yedek soyunurken Feghouli kadroda yer almadı.
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