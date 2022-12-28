Lobiye iç çamaşırı ve silahla daldı! Gece yarısı otelde dehşeti yaşattı
Film gibi olay Manisa'da yaşandı. İşadamı A.E.’nin sahibi olduğu otele gece saatlerinde 4 kişi haraç istemek için geldi. O sırada lobide oturan otel sahibinin kardeşi Ö.E. ile saldırganlar arasında kavga çıktı. Sesleri duyunca, yatağından fırlayıp çift silahıyla lobiye inen A.E., 3 kişiyi bacağından vurdu. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.
Manisa'daki bir otelde yaşanan silahlı çatışma dehşete düşürdü. Korkunç olay, 26 Aralık gece saat 03.30'da Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt'taki bir otelde meydana geldi.
Otel sahibi A.E.'nin park halindeki otomobilinin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlanmasından 1 gün sonra, iddiaya göre iş adamından haraç istedikleri öne sürülen 4 kişi, A.E'nin oteline geldi.
Haraç iddiası
Yeni Asır'da yer alan habere göre; bir kişi dışarıda otomobilin başında beklerken, içeri giren silahlı 3 kişi lobide çalışanlarla birlikte oturan otel sahibinin kardeşi Ö.E. ile bir süre konuştu.
Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine otele gelen siyah montlu saldırgan belindeki silahı çıkardı.