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Liverpool'dan Fenerbahçe'ye! Mourinho onayladı, yüzyılın transferi gerçekleşiyor

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Liverpool'dan Fenerbahçe'ye! Mourinho onayladı, yüzyılın transferi gerçekleşiyor

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe peş peşe yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler tarihi bir transfer gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. Liverpool forması giyen yıldız futbolcunun transferine Mourinho da onay verdi. İşte detaylar...

Liverpool'dan Fenerbahçe'ye! Mourinho onayladı, yüzyılın transferi gerçekleşiyor

Fenerbahçe yönetimi, teknik adam Jose Mourinho'nun da onayıyla futbol dünyasında çok konuşulacak bir transfer için hazırlıklara başladı.

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Liverpool'dan Fenerbahçe'ye! Mourinho onayladı, yüzyılın transferi gerçekleşiyor

Serdar Ali Çelikler'in duyurduğu transfer gelişmesine göre Fenerbahçe yönetiminin aklındaki flaş isim Virgil van Dijk! 

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Liverpool'dan Fenerbahçe'ye! Mourinho onayladı, yüzyılın transferi gerçekleşiyor

Halihazırda Liverpool ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan Hollandalı yıldız için Fenerbahçe yönetimi resmen planlamalara başladı. 

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Liverpool'dan Fenerbahçe'ye! Mourinho onayladı, yüzyılın transferi gerçekleşiyor

Başarılı çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da onay verdiği yıldız stoper, Fenerbahçe tarihindeki en önemli imzalardan biri olarak görülüyor.

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