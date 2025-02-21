Liverpool'dan Fenerbahçe'ye! Mourinho onayladı, yüzyılın transferi gerçekleşiyor
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Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe peş peşe yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler tarihi bir transfer gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. Liverpool forması giyen yıldız futbolcunun transferine Mourinho da onay verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe yönetimi, teknik adam Jose Mourinho'nun da onayıyla futbol dünyasında çok konuşulacak bir transfer için hazırlıklara başladı.
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Serdar Ali Çelikler'in duyurduğu transfer gelişmesine göre Fenerbahçe yönetiminin aklındaki flaş isim Virgil van Dijk!
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Halihazırda Liverpool ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan Hollandalı yıldız için Fenerbahçe yönetimi resmen planlamalara başladı.
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Başarılı çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da onay verdiği yıldız stoper, Fenerbahçe tarihindeki en önemli imzalardan biri olarak görülüyor.
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